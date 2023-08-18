Защита Трампа предложила отложить судебный процесс до 2026 года

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа попросили суд начать процесс по делу о штурме Капитолия в апреле 2026 года, сообщает AP. Минюст США предлагал начать суд 2 января 2024-го. Ожидается, что окружной судья выберет окончательную дату во время заседания, назначенного на 28 августа.

Господину Трампу 2 августа предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия, осуществленного 6 января 2021 года. По двум пунктам ему грозит до пяти лет тюрьмы, еще по двум — до 20 лет. На первом судебном заседании по делу, прошедшем спустя сутки, экс-президента арестовывать не стали, отпустив под обязательство о явке. Он назвал судебное разбирательство «печальным днем для Америки».

О других обвинениях в его адрес — в материале «Ъ» «В четвертый раз не Дональд Трамп».

Лаура Кеффер