Как замещалась электроника

После начала военных действий на Украине в 2022 году и последовавших за этим санкций у российских разработчиков микроэлектроники возникли проблемы с взаимодействием с зарубежными полупроводниковыми фабриками. Российские власти и профильные компании развернули программу по развитию в стране инфраструктуры для производства микроэлектроники. О планах удвоить мощности заявил зеленоградский «Микрон», помимо этого, работу, судя по данным официального сайта компании, начал и «НМ-Тех», запущенный на базе завода «Ангстрем-Т». Власти также начали направлять инвестиции в опытно-конструкторские и исследовательские работы для нужд отрасли. Например, сейчас «Зеленоградский нанотехнологический центр» совместно с белорусскими партнерами ведет разработку линейки собственных фотолитографов по заказу Минпромторга. Правительство вкладывается и в освоение новых технологий в области корпусирования — в июле Минпромторг объявил тендер на 1,43 млрд руб., исполнителю которого предстоит разработать и освоить технологию корпусирования высокопроизводительных микросхем в многовыводные полимерные корпуса.