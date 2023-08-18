Для спасения Ксюши Плехановой не хватает 872 617 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Ксюше по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора, активации донора, доставки трансплантата 893 617 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 872 617 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ксюшу Плеханову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ксюши — Светланы Анатольевны Плехановой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).