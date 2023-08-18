Главные анонсы 18 августа

Сопредседателю движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) Григорию Мельконьянцу, как ожидается, изберут меру пресечения. 17 августа он стал подозреваемым по делу об организации работы в России «нежелательной организации».

Сбербанк повысит минимальную ставку по потребкредитам до 14,5% (сейчас она составляет 12,5%)

ЦИАН опубликует финансовые результаты за второй квартал.

В России совет директоров «Сибур Холдинга» на заседании планирует избрать своего председателя, а также его заместителя.

В России пройдет внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Вымпелком». В повестке вопросы о досрочном прекращении полномочий и об избрании членов совета директоров.

В Москве арбитражный суд проведет предварительное судебное заседание по иску ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Астрахань, дочерняя структура ЛУКОЙЛа) к ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг» (CNGS Engineering), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и ООО «БТ СВАП» о взыскании 5 млрд руб.

В КВЦ «Патриот» в Московской области и в Минске (Белоруссия) пройдет II Международный антифашистский конгресс.

Литва временно закроет пограничные пункты пропуска «Шумскас» и «Тверячюс» на границе с Белоруссией.

В Кэмп-Дэвиде (США) состоится встреча президента страны Джо Байдена, президента Республики Корея Юн Сок Ёля и премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

В Архангельске ожидается возвращение научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов», севшего на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.