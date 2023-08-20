Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Средняя стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика
|Локация
|Август 2022
|Июль 2023
|Август 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|321,2
|324,2
|328,6
|1,40%
|2,30%
|Санкт-Петербург
|240,1
|231,3
|232,1
|0,30%
|-3,30%
|Казань
|176,1
|179,8
|191,5
|6,50%
|8,70%
|Краснодар
|129,6
|152,6
|156,4
|2,50%
|20,70%
|Нижний Новгород
|137,6
|145,7
|149,1
|2,30%
|8,40%
|Новосибирск
|128,8
|127,2
|130,3
|2,40%
|1,20%
|Екатеринбург
|124,8
|127,1
|129,5
|1,90%
|3,80%
|Уфа
|125,5
|123
|127
|3,30%
|1,20%
|Омск
|114,4
|121,1
|125,9
|4,00%
|10,10%
|Красноярск
|112,2
|123
|124,7
|1,40%
|11,10%
|Ростов-на-Дону
|118,2
|117,8
|118,7
|0,80%
|0,40%
|Пермь
|103,7
|116
|118,5
|2,20%
|14,30%
|Самара
|105,4
|112,1
|109,2
|-2,60%
|3,60%
|Челябинск
|97,2
|99
|104
|5,10%
|7,00%
|Волгоград
|89
|99,5
|99,9
|0,40%
|12,20%
|Воронеж
|99
|93
|95
|2,20%
|-4,00%
|Московская область
|165,3
|164,9
|166
|0,70%
|0,40%
|Ленинградская область
|151,7
|141,9
|142,1
|0,10%
|-6,30%