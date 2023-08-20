Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Средняя стоимость предложения (тыс. руб. за кв. м) Динамика Локация Август 2022 Июль 2023 Август 2023 За месяц За год Москва 321,2 324,2 328,6 1,40% 2,30% Санкт-Петербург 240,1 231,3 232,1 0,30% -3,30% Казань 176,1 179,8 191,5 6,50% 8,70% Краснодар 129,6 152,6 156,4 2,50% 20,70% Нижний Новгород 137,6 145,7 149,1 2,30% 8,40% Новосибирск 128,8 127,2 130,3 2,40% 1,20% Екатеринбург 124,8 127,1 129,5 1,90% 3,80% Уфа 125,5 123 127 3,30% 1,20% Омск 114,4 121,1 125,9 4,00% 10,10% Красноярск 112,2 123 124,7 1,40% 11,10% Ростов-на-Дону 118,2 117,8 118,7 0,80% 0,40% Пермь 103,7 116 118,5 2,20% 14,30% Самара 105,4 112,1 109,2 -2,60% 3,60% Челябинск 97,2 99 104 5,10% 7,00% Волгоград 89 99,5 99,9 0,40% 12,20% Воронеж 99 93 95 2,20% -4,00% Московская область 165,3 164,9 166 0,70% 0,40% Ленинградская область 151,7 141,9 142,1 0,10% -6,30%