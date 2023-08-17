Строительство школы в Московском микрорайоне Краснодара отстает от графика

Строительство школы на 1,5 тыс. мест в Московском микрорайоне Краснодара идет с отставанием от графика, сообщает пресс-служба мэрии. Днем 17 августа ход работ проконтролировал глава города Евгений Наумов и городской прокурор Александр Лихонин.

«Здесь должны работать около 140 человек, но мы их не увидели. Толковых объяснений, почему подрядчик топчется на одном месте, отставая от графика, — не получили», — заявил господин Наумов.

На сегодняшний день на территории будущей школы по-прежнему продолжают благоустройство, приступили к установке инженерных сетей.

Мэр Краснодара поставил задачу подрядчику нарастить темпы строительства и сдать объект в четвертом квартале 2023 года.

Согласно проекту, в новой школе на улице Байбакова обустроят актовый зал на 800 мест с гримеркой, малый зал для собраний на 200 мест, столовую на 780 мест, музей, библиотеку, медицинский и пищевой блоки, учебные кабинеты для первых классов и профильные кабинеты, школьные мастерские мальчиков для работы по дереву и металлу с инвентарными, спортивный и тренажерный залы. На втором этаже расположатся учебные кабинеты для вторых и третьих классов и профильные кабинеты. Здесь же будут учительские, школьные мастерские девочек с местами для обработки тканей и кулинарии, еще один спортзал. На третьем этаже оборудуют учебные кабинеты для третьих и четвертых классов и профильные кабинеты.

Наталья Решетняк

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