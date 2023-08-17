Дополнительные выборы депутатов в Гордуму Краснодара пройдут 9–10 сентября

Проведение дополнительных выборов депутатов городской думы Краснодара по шести одномандатным округам назначено на 9–10 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. На сегодняшний день вакантно шесть мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

«С 08:00 до 20:00 голосование будет проходить в трех округах — Карасунском, Прикубанском и Центральном. Всего будет открыто 65 участковых избирательных комиссий»,— уточнили в мэрии.

Новый состав Гордумы Краснодара седьмого созыва утвердили в 2020 году. Всего должно быть 52 депутата — 39 по одномандатным округам и 13 по партийным спискам.

Всю необходимую информацию о кандидатах можно посмотреть на сайте Территориальные избирательные комиссии города Краснодара в разделе «Избирателям».

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», осенью прошлого года депутат городской думы Краснодара от КПРФ Игорь Азаров написал заявление о сдаче депутатского мандата. В своем Telegram-канале он также сообщил, что сейчас находится в Сербии.

В марте 2023 года Гордума Краснодара досрочно прекратила депутатские полномочия члена фракции «Единая Россия» Алексея Бердникова. Поводом стало нарушение запрета на владение банковскими счетами за рубежом. 20 лет назад супруга депутата открыла счет в одном из банков Эстонии.

Наталья Решетняк

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