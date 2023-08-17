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Липецкий фонд развития промышленности будет докапитализирован на 148 млн рублей

Департамент региональной промышленной политики Минпромторга одобрил заявку Липецкой области на докапитализацию местного фонда развития промышленности на 148 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

«Это позволит предприятиям усовершенствовать свои производственные процессы, выйти на реализацию новых видов продукции, обновить свое оборудование»,— считает губернатор Игорь Артамонов

По данным чиновников, в прошлом году фонд получил субсидию в размере более 1 млрд руб. Он профинансировал семь проектов на общую сумму более 300 млн руб. За шесть лет существования организация выделила на реализацию 19 проектов в сумме более 530 млн руб. и помогла шести крупным проектам получить федеральное финансирование на сумму более 1,2 млрд руб.

Как при поддержке фонда планируется возобновить производство на полузаброшенной площадке Липецкого тракторного завода — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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