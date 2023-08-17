Власти Швеции боятся терактов из-за сожжений Корана, но разрешили новую акцию

Служба госбезопасности Швеции сегодня, 17 августа, повысила уровень террористической опасности в стране до «высокого», сообщает Reuters. Это четвертый уровень из пяти. Такое решение было принято из-за волны акций с сожжением Корана, которые прошли нынешним летом в Швеции и Дании. Власти опасаются, что эти акции могут привести к резкой реакции защитников ислама. И если Организация исламского сотрудничества ранее осудила подобные акции, то террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ) пообещала странам, где сжигают Коран, акты возмездия.

Неделю назад, 10 августа, глава антитеррористического подразделения Национального управления оперативной полиции Швеции Магнус Шёберг заявил, что после акций с сожжением Корана его страна наряду с Данией и Нидерландами стала приоритетной целью для подозреваемых в терроризме.

В шведской столице подобные акции проходили неоднократно. 21 января перед турецким посольством прошла акция сторонников ультраправой партии «Жёсткий курс», в ходе которой был сожжен Коран. 31 июля в Стокгольме состоялась акция с сожжением Корана перед зданием шведского парламента на площади Минтторгет.

Несмотря на боязнь террористических атак, вызванных подобными акциями, шведские власти сегодня, 17 августа, в очередной раз выдали разрешение на сожжение Корана. Планируется, что акция пройдет завтра, 18 августа, у посольства Ирана в Стокгольме.

Тем временем премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в ходе пресс-конференции, посвященной повышению уровня террористической опасности в стране, заявил, что людям необходимо задуматься о том, насколько такие акции уместны: «У нас такой закон, какой есть. Когда я говорю, что люди должны задуматься, это означает, что не все, что является законным, уместно. Если вы заботитесь о безопасности в Швеции, то нужно подумать, хорошо ли то, что вы делаете, для нашей страны или нет»,— заявил премьер-министр.

Кирилл Сарханянц