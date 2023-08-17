Российская авиакомпания увеличила число рейсов из Сочи в Ереван

Авиакомпания «Россия» увеличила количество рейсов из Сочи в Ереван до десяти в неделю, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба ГК «Аэродинамика»

В августе к ежедневным полетам добавили три рейса.

Новые рейсы авиакомпании по маршруту Сочи – Ереван– Сочи планируются по вторникам, четвергам и субботам.

Во вторник вылет из Сочи в 16:35, вылет из Еревана в 20:00. По четвергам и субботам вылет из Сочи в 20:00, вылет из Еревана в 23:45.

В июле авиакомпания «Аэрофлот» увеличила частоту перелетов из Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и Уфы в Сочи.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram