Из-за матча «Факела» с «Пари НН» в Воронеже ограничат движение и парковку

В связи с проведением футбольного матча «Факел» — «Пари НН» в Воронеже 19-20 августа ограничат движение и парковку, а также изменят ряд автобусных маршрутов. Об этом сообщили региональная Госавтоинспекция и муниципальное учреждение «Единый оператор городских пассажирских перевозок».

С 18:00 19 августа до 21:00 20 августа парковку запретят на участках четырех улиц:

Фридриха Энгельса (от Комиссаржевской до Чайковского);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Комиссаржевской (от Фридриха Энгельса до Студенческой);

Чайковского (от Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7:00 до 21:00 20 августа на участках четырех улиц запретят движение:

Комиссаржевской (от Кольцовской до проспекта Революции);

Чайковского (от проспекта Революции до Кольцовской);

Студенческой (от Феоктистова до Комиссаржевской);

Фридриха Энгельса (от Феоктистова до Средне-Московской).

Из-за перекрытия улиц в это же время будет скорректирована работа четырех автобусных маршрутов:

№46,76 и С76 направят с улицы Плехановской на улицу Кольцовскую, площадь Черняховского, улицу Кольцовскую до вокзала «Воронеж-1» и в обратном направлении — с улицы Кольцовской на Плехановскую и далее по маршрутам;

№58 направят с улицы Степана Разина на проспект Революции, площадь Ленина, улицу Плехановскую и далее по маршруту, в обратном направлении — с улицы Плехановской на площадь Ленина, на проспект Революции, улицу Степана Разина и далее по маршруту.

В этом сезоне РПЛ «Факел» пока не одержал ни одной победы. Однако в рамках Кубка России по футболу им удалось одержать победу над ЦСКА. Матч с «Пари НН» пройдет 20 августа на Центральном стадионе профсоюзов, начало встречи в 17:30.

О победе «Факела» над ЦСКА — в фотогалерее «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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