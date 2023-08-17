Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ходе СВО погибли военнослужащие из Ярославской области

В ходе проведения специальной военной операции погибли два уроженца Ярославской области — Кирилл Покровский и Геннадий Садовников. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

37-летний Кирилл Покровский был бойцом штурмового отряда «Шторм-Z». Прощание с ним состоится 22 августа в Данилове. У него осталась дочь.

43-летний Геннадий Садовников служил по контракту. Траурные мероприятия планируется провести 18 августа в селе Савинское Тутаевского района. У мужчины остались супруга и две дочери.

Семьи погибших получат материальную помощь в соответствии с указом губернатора.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...