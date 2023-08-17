Бывший директор ярославского «ПАТП-1» останется под арестом до 20 октября

Красноперекопский районный суд Ярославля продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору АО «ПАТП-1 г. Ярославля» Игорю Рулеву. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Рулев

Фото: мэрия Ярославля Игорь Рулев

Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что господин Рулев был арестован 15 августа по обвинению по ч. 3 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями). Речь идет о времени работы Игоря Рулева на посту директора «ПАТП-1», принадлежащего мэрии Ярославля. Что именно вменяют бывшему главе, не уточняется.

Сегодня ярославский суд продлил арест до 20 октября 2023 года.

Алла Чижова