Ярославская школьница отправилась к Северному полюсу

16-летняя Василиса Морозова из Ярославской области вошла в состав просветительской экспедиции «Ледокол знаний» и отправилась на Северный полюс. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: департамент образования Ярославской области Фото: департамент образования Ярославской области

Как уточнил губернатор Михаил Евраев, девушка стала победительницей конкурса видеороликов, который проводило «Авторадио», что позволило ей войти в состав научно-образовательной экспедиции. Просветительская экспедиция «Ледокол знаний» уже стартовала. За 10 дней она пройдет по маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск.

«Все это время ученые и популяризаторы науки будут проводить для участников экспедиции лекции и мастер-классы, посвященные Арктике, атомной промышленности, достижениям науки и высоким технологиям»,— сообщили в департаменте образования.

Алла Чижова