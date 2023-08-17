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Дополнительные билеты на концерт Башмета будут раздавать через организации

Дополнительные пригласительные на музыкально-театральное представление Юрия Башмета на Советской площади в Ярославле будут распределять через организации, в том числе общественные. В филармонию для раздачи всем желающим они больше не поступят. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, бесплатные билеты на концерт Башмета начали раздавать в Ярославской филармонии 16 августа, однако сегодня в департаменте сообщили, что они закончились. В департаменте пояснили, что в первый день через филармонию раздали в несколько раз больше пригласительных, чем планировалось. Сейчас билеты получат «социальные категории».

Алла Чижова

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