Дополнительные билеты на концерт Башмета будут раздавать через организации

Дополнительные пригласительные на музыкально-театральное представление Юрия Башмета на Советской площади в Ярославле будут распределять через организации, в том числе общественные. В филармонию для раздачи всем желающим они больше не поступят. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Напомним, бесплатные билеты на концерт Башмета начали раздавать в Ярославской филармонии 16 августа, однако сегодня в департаменте сообщили, что они закончились. В департаменте пояснили, что в первый день через филармонию раздали в несколько раз больше пригласительных, чем планировалось. Сейчас билеты получат «социальные категории».

Алла Чижова