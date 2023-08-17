В Анапе горит кладбище

В Анапе загорелось кладбище в районе Супсехского шоссе. Кадры с места ЧП начали появляться в Telegram-каналах около 15:00. По сообщениям очевидцев, огонь подступил к могилам.

В пресс-службе Главного управления МЧС по краю сообщили, что к месту возгорания направлены подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь пожара составила 300 кв. м. Огонь тушат восемь человек и три единицы техники.

Накануне в хуторе Воскресенский в районе Анапы произошел пожар на складах вторсырья.

С 17 по 18 августа в Краснодаре и на Черноморском побережье объявлена чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

Наталья Решетняк

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