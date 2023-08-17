С начала недели жители Черноземья отдали мошенникам более 18 млн рублей

18,3 млн руб. жители Черноземья отдали дистанционным мошенникам с 14 по 17 июля. Такой вывод можно сделать из сводок региональных управлений МВД. Самый большой «доход» аферистам принесли жители Воронежской области, отправившие им 9,7 млн руб.

Белгородцы перечислили на счета злоумышленников 6,7 млн руб., куряне — 1,2 млн руб. Один житель Тамбовской области лишился 640 тыс. руб., двое жителей Орловской — 100 и 14 тыс. руб. Липецкие полицейские официально не сообщили ни об одном факте мошенничества за этот период.

По всем фактам хищения средств возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Самой распространенной схемой преступников остается легенда об атаке на счет потерпевшего или оформлении кредита на него. В большинстве случаев аферисты убеждают граждан в необходимости перевести накопления на «безопасный счет», озвучить конфиденциальные данные или оформить «встречный кредит», чтобы перекрыть тот, что «пытаются взять злоумышленники». Так, 48-летняя жительница Белгорода поверила «сотрудникам банка», взяла несколько кредитов и перевела мошенникам свои деньги, в сумме лишившись более 5 млн руб.

Алина Морозова

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