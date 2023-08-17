Жителя Оренбурга будут судить за убийство краснодарца из-за Sony PlayStation

В Краснодаре завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего уроженца Оренбурга, обвиняемого в убийстве 18-летнего местного жителя и покушении на уничтожение его имущества. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

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В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый связался с потерпевшим при помощи интернет-сервиса для размещения объявлений. Под предлогом приобретения игровой консоли Sony PlayStation злоумышленник приехал домой к 18-летнему местному жителю на улицу Октябрьскую в Краснодаре. Пока молодой человек проверял работоспособность игрового устройства, обвиняемый прошел в кухню, где взял нож. Вернувшись в комнату, мужчина нанес потерпевшему более 17 ножевых ранений, что привело к смерти.

Убийство произошло в апреле этого года. Тело студента обнаружила его сестра. Сотрудники уголовного розыска установили маршрут злоумышленника, изучив записи с камер видеонаблюдения.

Валерия Каманина

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