За семь месяцев на ЮВЖД произошло восемь аварий с участием автомобилей

С начала года года восемь ДТП произошло на переездах Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал РЖД; управляет железными дорогами в Воронежской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Липецкой, Саратовской, Пензенской областях). В результате происшествий пострадал один человек. Об этом рассказали в пресс-службе ЮВЖД, отметив, что за аналогичный период прошлого года на железнодорожных переездах зарегистрировано девять аварий.

Причиной всех происшествий стали попытки автомобилистов пересечь пути при запрещающих сигналах световой и звуковой сигнализации, пояснили в ЮВЖД.

Наибольшее количество ДТП в зоне движения поездов зафиксировано в Белгородской области (четыре), на втором месте Воронежская область с двумя случаями. Еще по одному ДТП произошло на переездах в Саратовской и Липецкой областях.

Валерия Розбот

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