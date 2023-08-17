Многодетные сочинцы могут подать заявление для погашения жилищного кредита до 1 сентября

Заявления на получение региональных компенсационных выплат многодетным семьям для погашения жилищного кредита — будут приниматься до конца лета. Прием документов организовало министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края. Заявление нужно подать в электронном виде через официальный сайт ГКУ КК «Кубанский центр государственной поддержки населения и развития финансового рынка».

Компенсации из бюджета Кубани выдаются в рамках программы «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». Размер предоставляемой выплаты равен сумме остатка основного долга по жилищному кредиту, но не более 300 тыс. руб.

Получить компенсацию могут только граждане, имеющие трех и более детей, принятые на учет органом местного самоуправления до 21 июля 2022 года как лица, имеющие право на получение бесплатного земельного участка. Выплата предоставляется на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи, на приобретение жилого помещения, являющегося объектом долевого участия в строительстве, и на строительство индивидуального жилого дома.

Георгий Ефименко

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