В Башкирии закупят 250 автобусов по программе казначейских кредитов

Правительство России одобрило заявку Башкирии на финансирование закупки 250 автобусов по программе казначейских кредитов, сообщает пресс-служба правительства республики. Объем лимита казначейских кредитов, предусмотренный на республику, составляет 1,4 млрд руб.

Автобусы, преимущественно среднего класса вместимости, поступят в регион до конца текущего года, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов.

Поручение о финансировании проектов по закупке транспорта по линии казначейских кредитов в размере 50 млрд руб. дано в рамках послания федеральному собранию президентом России Владимиром Путиным в феврале текущего года.

Майя Иванова

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