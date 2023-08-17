В Ярославле заканчивается ремонт заезда на Юбилейный мост

В Ярославле на следующей неделе планируется завершение ремонтных работ на эстакадной части Юбилейного моста. Об этом в соцсетях написал директор департамента дорожного хозяйства Роман Душко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Душко / «Вконтакте» Фото: Роман Душко / «Вконтакте»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 мая АО «Ярдормост» приступил к ремонту заезда на Юбилейный мост в районе ТРЦ «РИО» в сторону Заволжского района. С этого дня движение было частично перекрыто.

Сегодня господин Душко сообщил, что подрядчик закончил укладку верхнего слоя щебеночно-мастичного асфальтобетона и сейчас выполняет устройство деформационных швов.

«В график укладываются. На следующей неделе ожидаем завершение всех работ, после чего откроем движение по ранее закрытому заезду на мост со стороны улицы Полушкиной рощи и проспекта Октября»,— написал Роман Душко.

Напомним, стоимость всех работ составила 51 млн руб.

Алла Чижова