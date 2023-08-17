«Яндекс Погода»: 18 августа в регионах Черноземья будет малооблачно, до +32°

В пятницу, 18 августа, на территории регионов Черноземья ожидается преимущественно малооблачная погода, а среднесуточная температура составит в среднем от +30° до +32°», следует из прогноза «Яндекс Погоды».

В Воронеже, Липецке и Тамбове ожидается наиболее жаркая погода — в пятницу здесь будет малооблачно, а столбик термометра поднимется до +32°. Ясная погода прогнозируется в Орловской области, где воздух прогреется до +30°. В Курской и Белгородской областях также будет малооблачно, а температура достигнет +30° и +31° соответственно.

Мария Старикова