В июле японский экспорт упал впервые с 2021 года

В июле экспортные поставки из Японии снизились на 0,3% в годовом выражении. Такие данные сегодня, 17 августа, опубликовало японское Министерство финансов. Это первое снижение с 2021 года. При этом экономисты, опрошенные Reuters, ожидали еще более существенного падения — на 0,8%. В июне японский экспорт вырос на 1,5%.

Снижение произошло в условиях слабого спроса на легкие нефтепродукты и оборудование для производства чипов, которые экспортирует Япония. В дальнейшем на экспорт могут негативно влиять макроэкономическая нестабильность и неустойчивость роста китайской экономики.

Китай — важнейший торговый партнер Японии, при этом экспорт в КНР в июле упал на 13,4% (тем самым экспорт в Китай падает восьмой месяц подряд). При этом японский экспорт в США вырос на 13,5%, до рекордного уровня. Однако эксперты не ожидают, что экспорт в США и Европу компенсирует снижение поставок в Китай. «Китай остается слабым, и я не ожидаю дальнейшего роста спроса со стороны Европы и США»,— отметил старший экономист Norinchukin Research Institute Такеши Минами.

Импорт в Японию в июле упал на 13,5%. Это четвертое подряд снижение.

Яна Рождественская