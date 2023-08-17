США разрешили Израилю продать Германии противоракетные комплексы Arrow-3

Сегодня, 17 августа, Министерство обороны Израиля сообщило, что США дали разрешение на продажу Германии противоракетных комплексов Arrow-3. Эти комплексы Израиль разрабатывал совместно с США, поэтому для их продажи требовалось такое разрешение. Общая сумма сделки составит $3,5 млрд. Это крупнейший заграничный заказ для израильской оборонной промышленности.

Германия давно хочет купить Arrow-3. В Минобороны Израиля заявили, что в ближайшее время собираются подписать с Германией предварительное соглашение, предусматривающее выплату $600 млн и позволяющее начать работу над заказом. Окончательное соглашение должно быть подписано к концу года. Ожидается, что поставки начнутся в 2025 году, а полностью система будет развернута к 2030 году. В отличие от других систем противоракетной обороны, таких как IRIS-T и Patriot, которые уже есть в Германии, Arrow-3 позволяет поражать ракеты в стратосфере, а не на более низких уровнях.

На пресс-конференции главу Израильской организации противоракетной обороны Моше Пателя спросили, предназначена ли система Arrow-3 для защиты Германии с востока. Господин Патель ответил, что Германия «покупает полную архитектуру, которая может защитить любую ее часть» и что «система мобильная и ее можно перемещать в зависимости от угроз».

Яна Рождественская