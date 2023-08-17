Армавирец получил 10 лет колонии за взрыв дома и попытку убить женщину с детьми

Армавирский городской суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима 37-летнего местного жителя, который в феврале этого года угрожал убить семью, взорвал дом и применил насилие против полицейского (ч. 3 ст. 30, п. «а,в,е» ч. 2 ст. 105, ч. 2 ст. 318, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Согласно приговору, подсудимый во время ссоры с сожительницей пустил в доме газ и угрожал взорвать его. В этом момент в доме находились дети в возрасте трех и 12-ти лет.

Женщина стала оказывать сопротивление, но в ответ получила удары ножом. Раненой женщине все-таки удалось выбраться из дома вместе с детьми, и вызвать полицию.

Когда на место прибыли полицейские мужчина исполнил обещание и взорвал дом. В момент ЧП пострадал один из сотрудников МВД. Злоумышленник был задержан и заключен под стражу.

Наталья Решетняк

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