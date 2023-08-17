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Дефицит бюджета орловского Мценска составил 10,7 млн рублей за шесть месяцев

Доходы бюджета Мценска, третьего по величине города Орловской области, по итогам первого полугодия составили 571,5 млн руб., увеличившись на 59,3 млн руб. к аналогичному периоду 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области, добавив, что налоговые и неналоговые доходы казны Мценска составили 116,3 млн руб. Поступления по основному налогу бюджета, НДФЛ, выросли на 6,3 млн руб. или 12,5% — до 56,7 млн руб.

Расходы бюджета Мценска составили 582,2 млн руб., в том числе 498,4 млн руб. (85,6%) — на социально-культурную сферу. Дефицит бюджета, таким образом, составил 10,7 млн руб.

Мария Старикова

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