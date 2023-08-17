Haber Global узнал о решении Турции пропускать сухогрузы с Украины через Босфор

Телеканал Haber Global со ссылкой на источники в Минобороны Турции сообщил, что власти страны готовы гарантировать для судов с зерном, следующих из портов Украины, проход через пролив Босфор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы 16 августа

Фото: Oleksandr Kubrakov, Reuters Контейнеровоз Joseph Schulte вышел из порта Одессы 16 августа

Фото: Oleksandr Kubrakov, Reuters

«Насколько нам известно, суда из Украины не ходят. Если они появятся, то их пропустят через Босфор»,— приводит телеканал слова собеседников в Минобороны в соцсети X (бывший Twitter).

С 18 июля Россия прекратила участие в зерновой сделке, которая предполагала вывоз украинского зерна по Черному морю. Для торговых судов, поставляющих зерно, Украина открыла временные морские коридоры. Вчера,16 августа, первое судно из Одессы воспользовалось этим коридором. По данным сервиса Marine Traffic, судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

О последствиях приостановки сделки — в материале «Ъ» «Друзья познаются в зерне».

Милена Костерева