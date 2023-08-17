В Кавказском заповеднике завершили перепись медведей

В Кавказском заповеднике завершили учет медведей. Об этом сообщила пресс-служба природной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Из-за остаточного снежного покрова сроки завершения переписи медведей заповедника сдвинули на более поздний период.

«Общая численность самок, которые были с медвежатами, составила 18 особей, годовалых медвежат — 7, медвежат сеголетков — 17»,— сообщил ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника Сергей Трепет, ведущий научный сотрудник Кавказского заповедника.

Более 10 особей обнаружили на участках Бамбаки, Джуга, Ятыргварта, Ачипста, Сергиев Гай. Ни одного медведя не обнаружили на участке Атамажи. Несмотря на завершение учета, в завершающей стадии находится обработка данных по участкам Синяя, Чугуш и Хуко.

Перепись медведей в заповеднике проводят с 1927 года. Мера позволяет ученым выяснить, как влияют природные изменения на популяцию вида. На основании результатов проведенного учета специалисты пришли к выводу, что численность вида не изменилась с 2020 года и составила 300 особей.

Анастасия Донскова

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