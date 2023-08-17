Прокуратура проводит проверку по факту падения остановки на подростков

Прокуратура Иглинского района организовала проверку по факту падения остановочного павильона на остановке «Мечеть» в Иглино на 17-летню девушку и 16-летнего юношу, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По предварительным данным, 16 августа около 16:30 во время непогоды на подростков, ожидавших автобус, упала металлическая конструкция. Пострадавших с травмами госпитализировали в больницу №17 Уфы.

Прокуратура даст оценку ответственным за установку, содержание и эксплуатацию остановочного пункта. «По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — отмечается в сообщении.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте