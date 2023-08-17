Дело «зигующих» выпускниц направили в суд в Отрадненском районе

В Отрадненском районе направили в суд материалы административных дел, возбужденных после публикации видеоролика в социальных сетях, на кадрах которого две выпускницы одной из местных школ демонстрировали нацистские жесты. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, девушки в возрасте 17 и 18 лет разместили видео на своей странице в одной из социальных сетей. При этом страница была в открытом доступе для пользователей сети.

По факту выявленных сведений в ведомстве возбудили дела по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование символики экстремистской организации).

Анастасия Донскова

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