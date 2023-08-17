Активы Фатежского свинокомплекса под Курском попробуют продать за 840 млн рублей

Активы курского обанкротившегося ЗАО «Аграрно-производственный центр "Фатежский"» снова готовятся выставить на продажу. Производственно-технологический комплекс должника на этот раз оценили в 810,7 млн руб., дебиторскую задолженность — в 29,7 млн руб. Об этом сообщила конкурсный управляющий Ирина Блинова.

Имущество ЗАО не могут продать с 2018 года. Изначально оно оценивалось в 3,6 млрд руб. Последние торги прошли летом 2022 года, но на них никто не заявился. Тогда за 991,2 млн руб. планировалось реализовать земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м, права аренды около 80 га сельхозземель, десяток репродукторов и откормочных площадок, объекты инфраструктуры, автомобили и оргтехнику. Начальная цена дебиторской задолженности предприятия составляла 69,7 млн руб.

Фатежский свинокомплекс признан банкротом в июне 2016 года по иску Банка Москвы, которому предприятие задолжало 484 млн руб. В процессе сумма требований кредиторов выросла почти до 3,5 млрд руб.

Почему бывшего конкурсного управляющего комплекса обвинили в затягивании его банкротства — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте