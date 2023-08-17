Лабинск получит 406 млн рублей на капитальный ремонт дорог

Лабинское городское поселение получит 406,3 млн руб. в качестве субсидии на капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения. Соответствующее постановление главы Кубани опубликовано на портале администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В общей сложности средства в сумме 3,7 млрд руб. направят в 82 муниципалитета края, в том числе в Анапу (76,2 млн руб.), Армавир (200 млн руб.), Горячий Ключ (100,3 млн руб.) и Краснодар (49,8 млн руб.).

Финансирование работ будет осуществляться в рамках госпрограммы «Безопасные и качественные дороги».

Анастасия Донскова

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