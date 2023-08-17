«Цель — упростить продажу компаниям из России»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, на какие страны будет рассчитана новая площадка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rapaport.com Фото: rapaport.com

В марте 2024 года планируют запустить новый маркетплейс ювелирных украшений. Это инициативы финансовых министерств РФ и Белоруссии совместно с Фондом цифровых инициатив Евразийского банка развития.

Как рассказывают, работу над проектом начали в январе 2023 года, а цель — упростить продажу украшений компаниями из России и других стран Евразийского экономического союза в третьи страны. Среди приоритетных называют ОАЭ, Вьетнам, Таиланд и Китай. Таиланд тут выглядит особенно любопытно, учитывая, что в этой стране производят свои украшения многие бренды со всего мира — от компаний уровня Pandora до компаний уровня Cartier.

Вообще, создатели маркетплейса и комментаторы, судя по сведениям из открытых источников, рассчитывают потенциал российских ювелирных украшений исходя из того, как много золота или алмазов добывается и экспортируется из РФ, что все-таки, скажем так, не совсем корректно. В любом случае главное в любом маркетплейсе — желание продавцов на нем продавать, а покупателей — приобретать. Поэтому посмотрим, сможет ли платформа предложить тем и другим что-то особенное.