FT: Россия наносит удары по местам запуска ракет Storm Shadow и Scalp

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены перемещать с места на место критически важное вооружение и квалифицированный персонал, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных украинских госслужащих. Это связано с тем, что российские военные начали методично бить по объектам расположения украинских ВВС, которые запускали дальнобойные британские и французские ракеты Storm Shadow и Scalp.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP Фото: Cpl Paul Saxby, RAF Pool / AP

FT отмечает, что на текущей неделе Москва «выпустила десятки ракет по Западной Украине, нацелившись на авиабазы, взлетно-посадочные полосы и центр подготовки пилотов, которые находятся на расстоянии до 1000 км от линии фронта». Украинские официальные лица заявили, что только во вторник, 15 августа, было выпущено 28 крылатых ракет, 16 из которых были перехвачены.

По данным собеседников издания, украинские власти и западные союзники Киева рассматривают эти удары как системную работу по разрушению взлетно-посадочных полос и парка бомбардировщиков, которые запускали британские ракеты Storm Shadow и французские ракеты Scalp. Пообщавшиеся с изданием украинские чиновники и военные заявили, что теперь, чтобы избежать негативных последствий для военной инфраструктуры от российских ударов, ВСУ вынуждены в срочном порядке передислоцировать критически важное вооружение и свой квалифицированный персонал.

«Украинские летчики постоянно курсируют по десяткам отечественных авиабаз и коммерческих аэропортов»,— сообщил журналистам неназванный украинский чиновник.

Также спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что украинским военным сейчас требуется больше систем ПВО для защиты авиабаз и военных аэродромов, а советник министра обороны Украины Юрий Сак призвал союзников Киева ускорить обучение украинских пилотов и поставку истребителей F-16.

О том, что происходит после ввода российский войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов