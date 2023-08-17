Особую экономическую зону создадут в Ижевске

Власти Удмуртии подадут заявку на создание особой экономической зоны «Ижевск» в Министерство экономического развития России к 2024 году. Ее создание поддержал глава Минэкономразвития страны Максим Решетников на встрече с главой региона Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства республики.

В Приволжском федеральном округе «Ижевск» станет 11-й особой экономической зоной. Как отметил господин Решетников, ее механизм привлечет в Удмуртию инвестиции и обеспечит рост налогов, а также позволит создать новые производства и рабочие места.

Среди резидентов особой экономической зоны «Ижевск» ожидают увидеть поставщиков авиационной и автомобильной промышленности, судостроителей, производителей имплантов. Власти региона находятся на этапе переговоров с якорным резидентом ОЭЗ «Ижевск».

В настоящее время соглашение подписали с первым резидентом особой экономической зоны компанией «Логсервис 21». Предприятие возведет свой логистический центр, инвестиции в который превысят 1 млрд руб.

Софья Лямина, Ижевск