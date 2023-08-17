В Ярославле мать семерых детей отправится в колонию за мошенничество

В Ярославле вступил в силу приговор в отношении матери семерых детей по делу о мошенничестве, женщина отправится в колонию на 5 лет 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского облсуда.

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Суд установил, что 51-летняя жительница Ярославля разместила на «Авито.ру» ложное объявление о продаже антикварных дивана и четырех кресел за 134 тыс. руб. Покупательнице из Москвы мошенница отправила чужие фотографии мебели и убедила ее перевести всю сумму в качестве предоплаты. Получив 134 тыс. руб., женщина распорядилась деньгами по своему усмотрению. В суде мать семерых детей признала вину и просила рассмотреть дело в особом порядке.

Женщине дважды уже была судима, но ее не отправляли в колонию, а предоставляли отсрочки от отбывания наказания до достижения младшими детьми 14 лет.

«Суд посчитал, что при таких обстоятельствах наказание подсудимой должно быть назначено в виде реального лишения свободы, поскольку ее исправление невозможно без изоляции от общества, назначение более мягкого наказания не сможет обеспечить достижение целей наказания»,— сообщили в облсуде. Женщина была признана виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, повлекшее причинение значительного ущерба гражданину), ей отменили прошлые отсрочки и назначили наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы.

Ярославский облсуд рассмотрел жалобу на приговор стороны защиты, однако оставил его без изменений. Приговор вступил в силу 15 августа.

Алла Чижова