Мэрия Ярославля вновь пытается продать недостроенный ТЦ в Брагино

Мэрия Ярославля выставила на продажу недостроенное здание торгового центра на Труфанова, у дома №19. Это уже не менее чем седьмая попытка продать недострой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Мэрия выставляет на продажу здание с августа 2020 года. Однако ни разу на торги не подавались заявки, все прошлые аукционы по продаже здания были признаны несостоявшимися. В последний раз мэрия снизила стоимость здание на 40 млн руб.: с 93 до 53 млн руб. Однако наполовину построенный ТЦ никого не заинтересовал. На новых торгах цена осталась прежней.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что аукцион проводится в соответствии с решением Дзержинского районного суда города Ярославля от 21 января 2020 года о передаче недостроенного ТЦ в собственность мэрии. По словам главного архитектора Ярославля Артема Цымбалова, здание изымалось в судебном порядке у ООО «Тринитистрой», которое владело долей объекта незавершенного строительства. Строительство велось застройщиком МУП «Брагино» с конца 2013 года и должно было завершиться к концу 2016 года.

Алла Чижова