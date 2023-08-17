В школах Анапы в новом учебном году усилят меры безопасности

Меры безопасности будут усилены в школах Анапы в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам заседания антитеррористической комиссии и постоянно действующего совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Совещание провел мэр Анапы Василий Швец, в работе приняли участие зампредседателя Совета Игорь Филимонов, заместитель Анапского межрайонного прокурора Владимир Колесников, начальник ОМВД России по городу Анапе Андрей Платонов, руководители и представители правоохранительных и надзорных структур.

«Сейчас сложное время, и необходимо призвать всех директоров, классных руководителей, детей и родителей быть максимально бдительными и обо всех подозрительных случаях незамедлительно сообщать замдиректора по безопасности. Он должен быть на постоянной связи с нашим правоохранительным блоком»,– отметил Василий Швец.

1 сентября на территориях школ будет организовано дежурство полицейских, казаков и пожарных. Школы будут круглосуточно находиться под охраной казачьих охранных предприятий, также в них подключены средства тревожной сигнализации, установлено видеонаблюдение по периметру и внутри зданий, металлодетекторы на постах охраны. Кроме того, в образовательных учреждениях введены должности замдиректора по безопасности.

Во всех школах работают системы автоматической пожарной сигнализации, регулярно проводятся тренировки по эвакуации людей при пожаре.

Наталья Решетняк

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