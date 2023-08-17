Жителя Крыма задержали за призывы к экстремизму

В Керчи задержали мужчину, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по РК и Севастополю.

По данным ведомства, житель полуострова разместил посты в интернете, содержащие призывы к гражданам о насильственной расправе с российскими военными. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремизму с помощью интернета).

Дома у задержанного прошли обыски. Оперативники изъяли компьютерную технику и телефоны задержанного.

Анастасия Донскова

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