В ВНЗМ введено наблюдение

Арбитражный суд Башкирии ввел в отношении ПАО «АК “Востокнефтезаводмонтаж”» (ВНЗМ) процедуру наблюдения. Временным управляющим утвержден член СРО «Северная столица» Дмитрий Павлов.

С заявлением о признании ВНЗМ банкротом обратилось АО «Топ-альянс». Требование компании в размере 8,4 млн руб. включено в третью очередь реестра кредиторов.

Согласно бухгалтерской отчетности, всего предприятие задолжало 8,7 млрд руб. Крупнейшим кредитором является «Газпромбанк» (5 млрд руб.).

В ВНЗМ ранее сообщали, что финансовые трудности у предприятия начались после того, как «Роспан интернешнл» (входит в «Роснефть») не выплатил компании около 5,2 млрд руб. В настоящее время эта сумма, а также 137 млн руб. неустойки, взыскивается в арбитражном суде Тюменской области.

ПАО «АК ВНЗМ» зарегистрировано в 2002 году в Уфе. Является крупнейшей подрядной организацией в отрасли строительства нефтегазоперерабатывающих заводов в РФ, а также крупнейшим налогоплательщиком, включено в перечень системообразующих предприятий Башкирии. В 2022 году убыток предприятия составил 1,6 млрд руб. при выручке 1,5 млрд руб.

Влада Шипилова

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