Counterpoint: продажи смартфонов в 2023 году упадут до десятилетнего минимума

2023 год может стать худшим по продажам смартфонов за десять лет. Такой прогноз представила сегодня, 17 августа, исследовательская компания Counterpoint Research. Она ожидает, что продажи смартфонов за год упадут на 6%, до 1,15 млрд. В прошлом году продажи смартфонов упали на 12%.

Снижение связано с плохими показателями в Северной Америке, Китае, а также в значительной части остальной Азии. По мнению аналитиков Counterpoint, «Северная Америка является основной помехой для глобального восстановления с учетом разочаровывающего первого полугодия, указывающего на возможность двузначного снижения в процентах за год в целом». «Азия является одним из основных препятствий для роста, так как сдерживающие рост факторы мешают экономическому подъему, который ожидался в начале года в отношении Китая, а регион в целом переживает усиливающееся снижение на развивающихся рынках»,— также отмечают в Counterpoint.

При этом аналитики компании отмечают, что рынок дорогих смартфонов показывает лучшие показатели, чем остальные сегменты. Counterpoint ожидает, что по итогам 2023 года Apple, скорее всего, сохранит первое место на рынке смартфонов, тем более что во втором полугодии должен выйти ее новый iPhone 15.

Яна Рождественская