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Воронежский «Дорожник» построит очередной участок дороги от улицы Урывского за 113,8 млн рублей

Воронежское ООО «Дорожник» стало победителем аукциона на строительство очередного участка дороги от улицы Урывского в сторону проезда на Остужева и улицы Димитрова (кольцевое пересечение). Согласно документам закупки, победитель предложил за лот 113,8 млн руб. при начальной цене 123 млн руб. Второй участник торгов, чье имя в документах торгов не раскрыли, снизил цену до 114,3 млн руб. Источник финансирования контракта — иной межбюджетный трансферт из областного бюджета на 2023 год.

Подрядчику предстоит не только участок дороги длиной 690 м, но и возвести надземного пешеходного перехода через улицу Остужева. Работы будут проведены в несколько этапов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорожник» зарегистрировано в августе 1998 года в Воронежской области. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка предприятия составила 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб. Совладельцы — Наталья (66,7%) и Артур (33,3%) Абрамяны. Последний выступает и в статусе генерального директора компании.

Отметим, что это уже не первые работы, которые «Дорожник» проводит на данном участке. В апреле компания также выиграла подряд по строительству одного их участков дороги от проезда улица Остужева (поворот по направлению на микрорайон Репное) — улица Димитрова (кольцевое пересечение) до улицы Урывского. Цена контракта составила 223,9 млн руб. А в сентябре 2022 года ООО «Дорожник» приступил к реконструкции 1,5 км улицы Урывского в развивающемся микрорайоне «Процессор» за 117 млн руб.

ООО «Дорожник» работает и в других регионах Черноземья. Месяц назад компания заключила контракт с областным «Липецкавтодорцентром» на ремонт почти 11 км автодорог общего пользования в Липецком и Тербунском районах за 184,7 млн руб. Эти работы необходимо выполнить до 15 декабря 2023 года.

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