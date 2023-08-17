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Ярославские приставы заставили женщину прекратить разводить собак

В Ярославской области суд удовлетворил требования жителей поселка и постановил прекратить деятельность по размещению и содержанию собак на соседнем участке. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Фото: УФССП по Ярославской области

Фото: УФССП по Ярославской области

По информации ведомства, женщина разводила на своем участке собак и оставляла животных на передержку. Однако соседи, уставшие от постоянного лая и боявшиеся собак во время их выгула без намордников, обратились в суд с требованием прекратить деятельность по размещению и содержанию собак на данном участке. Суд удовлетворил требования жителей поселка.

«Так как женщина не исполнила решение суда в срок для добровольного исполнения, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора и дважды привлекли ее к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ»,— говорится в сообщении регионального УФССП.

Сегодня приставы установили, что деятельность по размещению собак прекращена.

Алла Чижова

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