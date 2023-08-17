Из-за отмены рейсов в Анталье застряло более 1,2 тысячи россиян

В турецком городе Анталья из-за отмены по техническим причинам рейсов российского авиаперевозчика Red Wings застряло свыше 1,2 тыс. граждан России. Такие цифры привел посол России в Турции Алексей Ерхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Ерхов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Алексей Ерхов

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В интервью ТАСС господин Ерхов рассказал, что в последнее время участились случаи задержки вылетов рейсов российских и турецких авиакомпаний. Он отметил, что в большинстве случаев задержки длились от одного до трех часов и не представляли особых проблем для пассажиров.

«Однако имевшую место в последние несколько дней ситуацию с компанией Red Wings, пожалуй, можно назвать экстраординарной, когда из-за отмены рейсов по техническим причинам в Анталье скопилось свыше 1,2 тыс. пассажиров, планировавших вернуться домой»,— сказал посол.

Алексей Ерхов обратил внимание, что представители Red Wings приняли все необходимые меры для удобства пассажиров задержанных рейсов. Тем не менее россиянам пришлось ждать более двух суток, чтобы вернуться в Россию. Господин Ерохов подчеркнул, что генеральное консульство России в Анталье продолжает следить за ситуацией с вылетами.

15 августа, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении Red Wings из-за задержки и отмены рейсов. В частности, рейс авиакомпании из Турции был задержан 12 августа и прибыл в Екатеринбург лишь 15 августа. На сутки был задержан рейс из Екатеринбурга в Анталью, который должен был вылететь 13 августа. В Red Wings утверждали, что к задержкам привели поломки двух из трех самолетов Boeing 777.

16 августа СКР возбудил еще одно уголовное дело в отношении Red Wings. Дело было возбуждено по факту оказания небезопасных услуг при перевозке пассажиров авиакомпанией. Причиной стал инцидент 13 августа, когда 406 пассажиров рейса Анталья—Москва перевозили на самолете с неисправной системой кондиционирования.

Подробнее — в материале «Ъ» «Следствие занялось воздушными перевозками».

Милена Костерева