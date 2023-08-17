Полиция возбудила уголовное дело из-за сгоревшего памятника в Ростове

Следственный отдел ОМВД России по Ростовскому району Ярославской области возбудил уголовное дело в связи с повреждением объекта культурного наследия «Дом Малова». Об этом в письме градозащитнице Ольге Мазановой сообщила директор департамента охраны объектов культурного наследия региона Анна Рожкова.

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11 июля в деревянном доме произошел пожар, в связи с чем департамент направил обращение в полицию. Дело было возбуждено 8 августа по ч. 1 ст. 243 УК РФ (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

«Департаментом собственнику направлен акт технического состояния от 27.07.2023, предусматривающий обязанность по проведению в установленном порядке консервационных (противоаварийных) работ на объекте культурного наследия, а также работ по реставрации данного памятника истории и культуры. Исполнение сроков проведения работ находится на контроле департамента»,— сообщила госпожа Рожкова.

К контролю за судьбой памятника подключилась также прокуратура.

Антон Голицын