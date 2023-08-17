В Иглинском районе после ЧП начали проверять автобусные остановки

В Иглинском районе проверяют автобусные остановки, после того, как 16 августа в Иглино на улице Якутова один из остановочных павильонов упал на несовершеннолетних парня и девушку, сообщает редакция «Честно говоря».

Молодые люди находятся на обследовании в уфимской больнице №17. У девушки диагностирован перелом локтевого сустава со смещением, ушиб тазобедренного сустава и ушиб грудной клетки. У молодого человека перелом одного позвонка и ушиб колена. Пострадавшие рассказали, что ранее у остановки сносило крышу при сильном ветре.

Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Майя Иванова

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