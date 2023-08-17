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Коммерсантъ FM
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Над Белгородской областью сбит очередной украинский беспилотник

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что сегодня, 17 августа, в девять часов утра средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью. Пострадавших и разрушений, по данным ведомства, нет. В министерстве назвали произошедшее террористической атакой.

Белгородская область подвергается ежедневным обстрелам и атакам с беспилотников со стороны Украины. Вчера, например, местные власти отчитались о том, что на территорию региона было выпущено более 100 различных боеприпасов. На подлете к приграничному городу Шебекино был также сбит украинский беспилотник, что привело к повреждению дома, двух гаражей и автомобиля.

Из-за атак в Белгородской области повышен уровень террористической опасности и действует средний уровень реагирования. В начале июля власти оценивали стоимость восстановления пострадавшего имущества в 20 млрд руб.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж

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