Петербург примет фестиваль-симпозиум «Содружество академических искусств»

Фестиваль-симпозиум стран СНГ «Содружество академических искусств» состоится в Санкт-Петербурге с 20 по 25 августа, рассказала на пресс-конференции в ТАСС руководитель проекта «Содружество академических искусств» Инна Барышникова.

Концерты и выставки пройдут в рамках программы «Санкт-Петербург - Культурная столица Содружества 2023» Все мероприятия будут разделены на четыре блока.

«Первый блок - научный, направленный на то, чтобы деятели искусств разных стран познакомились друг с другом, познакомились с молодежью, чтобы молодые увидели, как общаются признанные мэтры»,— уточнила госпожа Барышникова.

Второй блок программы стартует 23 августа в галерее Beriozka, где молодые художники представят свои работы. Выставка признанных мастеров в этот же день откроется в Научно-исследовательском музее при Российской академии художеств.

Третьим блоком станет масштабный концерт, который состоится 24 августа в Государственной академической капелле.

Четвертый блок будет посвящен развитию талантливой молодежи. Гости и участники фестиваля смогут принять участие в мастер-классах от ведущих мастеров оперного и живописного искусства, а также в лекциях и экскурсиях.

Кроме того, 23 августа в фонде Ирины Богачевой и 24 августа в Государственной академической капелле откроются прослушивания на позицию солиста в оперные театры РФ и стран СНГ. Принять участие может любой желающий.

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