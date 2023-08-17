Адыгею признали одним из самых безопасных регионов из-за уровня преступности

Адыгея вошла в число самых безопасных для жизни регионов РФ из-за низкого уровня насильственной преступности. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В среднем по России число убитых в результате насильственных преступлений достигает отметки в четыре человека на 100 тыс. населения. Самыми благополучными субъектами по показателю, помимо Адыгеи, стали Калмыкия, Московская и Рязанская области.

Лидером антирейтинга стала Тува, где на 100 тыс. населения приходится 20 убитых, 186 погибших и раненых.

В исследование не вошли показатели Крыма, Севастополя, Белгородской, Брянской и Курской областей, поскольку субъекты граничат с территорией военных действий. Показатели этих регионов выглядят как аномалия на фоне общероссийских данных, отметили аналитики.

Анастасия Донскова

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